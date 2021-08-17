В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 17 августа, на улицах и проспектах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Голосеевском и Победы.
Также пробки заметны на улицах Вадима Гетьмана, Жилянской, Семена Скляренко, Елены Телиги, Щусева, Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Кирилловской, Стеценко, Ивана Выговского.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Бажана и Романа Шухевича.
Движение на мостах - Северном, Метро, Южном и Патона затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.
Добавим
С начала этой недели на части Украины ожидается дождливая погода, однако, температура воздуха все еще будет достигать местами 34 градусов тепла.