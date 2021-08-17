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17 березня, 19:38 • 106367 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140855 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 166547 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163027 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183099 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151766 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159644 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221981 перегляди

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У Києві зранку утворилися затори: де ускладнено рух

Київ • УНН

 • 16431 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 17 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Голосіївському і Перемоги.

Також затори помітні на вулицях Вадима Гетьмана, Жилянській, Семена Скляренка, Олени Теліги, Щусєва, Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Стеценка, Івана Виговського.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Бажана та Романа Шухевича.

Рух на мостах - Північному, Метро, ​​Південному і Патона ускладнено у напрямку правого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.

Додамо

З початку цього тижня на частини України очікується дощова погода, однак, температура повітря все ще буде досягати місцями 34 градусів тепла.

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