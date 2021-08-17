У Києві зранку утворилися затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 17 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Голосіївському і Перемоги.
Також затори помітні на вулицях Вадима Гетьмана, Жилянській, Семена Скляренка, Олени Теліги, Щусєва, Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Стеценка, Івана Виговського.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Бажана та Романа Шухевича.
Рух на мостах - Північному, Метро, Південному і Патона ускладнено у напрямку правого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.
Додамо
З початку цього тижня на частини України очікується дощова погода, однак, температура повітря все ще буде досягати місцями 34 градусів тепла.