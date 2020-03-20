В Киеве изменили и продлили маршруты общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице изменили маршруты общественного транспорта, которые ранее подвозили людей к метро. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
"В результате переговоров, сегодня в Киеве выехало 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые ранее подвозили людей к метро. Некоторые из них продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы. Но видим, что, тем не менее, люди ездят много" , - сказал городской голова.
Он призвал без необходимости не выходить из дома, в том числе пожилым людям.
"Сегодня общественный транспорт прежде всего - для медиков, полиции, спасателей и людей, работающих на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города. Все остальные должны остаться дома", - добавил Кличко.
Напомним, в Киеве в четверг 600 маршруток не выехали на рейсы из-за нерентабельности.