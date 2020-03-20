У Києві змінили та подовжили маршрути громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці змінили маршрути громадського транспорту, що раніше підвозили людей до метро. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
"В результаті переговорів, сьогодні в Києві виїхало 200 додаткових маршруток. Також ми змінили маршрути, що раніше підвозили людей до метро. Деякі з них подовжили. Більшість транспорту пустили у спальні райони. Але бачимо, що, тим не менш, люди їздять багато", - сказав міський голова.
Він закликав без необхідності не виходити з дому, зокрема людям похилого віку.
"Сьогодні громадський транспорт перш за все - для медиків, поліції, рятувальників та людей, які працюють на підприємствах, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Всі інші повинні залишитись вдома", - додав Кличко.
Нагадаємо, у Києві у четвер 600 маршруток не виїхали на рейси через нерентабельність.