В Киеве задержали наркодельцов, которые ежедневно делали до 100 "закладок" с метадоном

"Согласно материалам следствия, злоумышленники получали заказы от наркозависимых и после перечисления средств сбывали им наркотические средства методом "закладок". Количество "закладок", которые ежедневно делали наркосбытчики, составляла от 50 до 100", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали наркодилеров с поличным во время совершения ими очередных противоправных действий.

Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу.

Трех человек, один из которых является организатором нелегального бизнеса, задержаны и сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 (незаконное хранение, сбыт наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконному сбыту наркотиков, а также канал их поступления.