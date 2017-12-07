В Киеве задержали наркодельцов, которые ежедневно делали до 100 "закладок" с метадоном
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы задержана группировка, которая организовала сбыт метадона на территории Киева и других городов Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Согласно материалам следствия, злоумышленники получали заказы от наркозависимых и после перечисления средств сбывали им наркотические средства методом "закладок". Количество "закладок", которые ежедневно делали наркосбытчики, составляла от 50 до 100", - говорится в сообщении.
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Правоохранители задержали наркодилеров с поличным во время совершения ими очередных противоправных действий.
Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу.
Трех человек, один из которых является организатором нелегального бизнеса, задержаны и сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 (незаконное хранение, сбыт наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконному сбыту наркотиков, а также канал их поступления.