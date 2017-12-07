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У Києві затримано наркоділків, які щодня робили до 100 "закладок" з метадоном

У Києві затримано наркоділків, які щодня робили до 100 "закладок" з метадоном

Київ • УНН

 • 12884 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Голосіївському районі столиці затримано угруповання, яке організувало збут метадону на території Києва та інших міст України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“Згідно з матеріалами слідства, зловмисники отримували замовлення від наркозалежних осіб та після перерахування коштів збували їм наркотичні засоби методом "закладок". Кількість "закладок", які щодня робили наркозбувачі, складала від 50 до 100”, — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали наркодилерів з речовими доказами під час вчинення ними чергових протиправних дій.

Вилучені наркотичні речовини направлені на експертизу.

Трьох осіб, один з яких є організатором нелегального бізнесу, затримано та повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 (незаконне зберігання, збут наркотичних речовин) Кримінального кодексу України.

Встановлюється інші особи, які можуть бути причетними до незаконного збуту наркотиків, а також канал їх надходження.

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