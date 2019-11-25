В Киеве задержали "вора в законе" по кличке "Дато Сфан"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице правоохранители задержали 47-летнего гражданина Грузии, неоднократно судимого за разбойные нападения. За указанные преступления он провел в местах лишения свободы более 20 лет, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Так, сотрудники уголовного розыска столичной полиции совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции задержали "вора в законе", который в начале нынешнего года незаконно пересек украинскую границу. Приехав в столицу, мужчина встречался с представителями преступной среды.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, задержанным оказался гражданин Грузии, 1972 года, неоднократно судимый за разбойные нападения. Наказание отбывал в Российской Федерации, где в местах лишения свободы провел 21 год.
"Вор в законе" с уголовным прозвищем "Дато Сфан" был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - добавил руководитель столичной полиции.
В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы государства и запрета въезда в Украину.
Напомним, полицейские в Ровенской области задержали "вора в законе" "Тенго Питерского".