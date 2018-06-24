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В Киеве задержали мошенника, который сбежал из-под стражи

В Киеве задержали мошенника, который сбежал из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 10564 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Правоохранители Киева задержали мошенника, который сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался в арендованной квартире. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования. Об этом сообщает УНН со посиланнямна пресс-службу ГУНП Киева.

Заметим, что бегство произошла вчера: на его поиски привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он в сутки арендовал квтартиру.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УК.

Как повидомялв УНН, мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры Хмельницкой области, появились в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские Национальные Новости

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