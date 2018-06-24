У Києві затримали шахрая, який втік з-під варти

Відмітимо, що втеча сталася вчора: на його пошуки залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони. Завдяки злагодженій роботі оперативників та людей, які бачили підозрюваного і надали інформацію правоохоронцям, втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квтартиру.



Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ.



Як повідомялв УНН, шахраї, які видають себе за керівників прокуратури Хмельницької області, з’явилися на Хмельниччині. Про це повідомила прес-служба відомства.