В Киеве задержали россиянина с тремя пистолетами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столице спецназовцы задержали гражданина Российской Федерации и изъяли у него три единицы огнестрельного оружия. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о задержании мужчины с оружием. На место выехала следственно-оперативная группа.
Оказалось, что около полуночи во время патрулирования на улице Анны Ахматовой полицейские полка особого назначения № 1 проверили автомобиль Ford, за рулем которого находился 42-летний гражданин России. Также стало известно, что транспортное средство находилось на территории Украины с нарушением таможенного законодательства.
В салоне автомобиля правоохранители обнаружили пакет с тремя предметами, похожими на огнестрельное оружие в разобранном состоянии. Владелец иномарки пояснил, что изъятые предметы являются пистолетами марки Glock, которые принадлежат ему.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские направили оружие на соответствующую экспертизу, а также выясняют ее происхождение.
По факту незаконного обращения с оружием следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Задержанному выбирают меру пресечения.
Напомним, пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян с ружьем, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу.