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В Україні затримали двох росіян з рушницями, які незаконно перетнули кордон

В Україні затримали двох росіян з рушницями, які незаконно перетнули кордон

Київ • УНН

 • 9635 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прикордонники Харківського загону затримали двох росіян з рушницею, які незаконно перетнули українсько-російський кордон, щоб пополювати в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Патрулюючи ділянку в районі населеного пункту Уди, що у Золочівському районі Харківської області, прикордонний наряд помітив двох невідомих поблизу кордону. Охоронці кордону чоловіків одразу затримали. Виявилося, що двоє росіян, 1982 та 1985 років народження, щоб влаштувати незаконне полювання на території України, вирішили потай перетнути кордон з РФ в Україну. Чоловіки мали з собою рушницю та 25 набоїв до неї”, — сказано у повідомленні.

Такому незаконному полюванню іноземців завадили прикордонники відділу “Золочів”.

Наразі зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили. За незаконний перетин кордону, порушення правил використання об’єктів тваринного світу та порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення зброї, боєприпасів на іноземців складено відповідні адміністративні матеріали. Їх подальшу долю вирішить суд.

Нагадаємо, на Харківщині у приміщеннях митниці виявили гроші, товари та документальні докази протиправної діяльності.

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