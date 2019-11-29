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На кордоні з РФ викрили оборудки з митними операціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Харківщині у приміщеннях митниці виявили гроші, товари та документальні докази протиправної діяльності. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"У пункті пропуску "Гоптівка" викрито канал переміщення в Росію значних обсягів товарів без належного митного оформлення", - вказали у відомстві.

Правоохоронцями встановлено виконавців та пособників протиправної діяльності, вилучено та направлено на експертну оцінку швейну продукцію, взуття, автозапчастини, косметику та багато іншого товару, який ділки планували відправити на російський ринок.

"Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби, спільно з іншими правоохоронними органами у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК провели комплекс слідчо-оперативних дій", - додали у ДПСУ.

Під час санкціонованих обшуків у службових приміщеннях митниці, як зазначається, виявили значні суми коштів, які були заховані у пачки з-під сигарет, сміттєвий бак, сканери, пакети зі сніданками, жіночі сумочки, чоловічі шапки, батареї для обігріву.

"Всього знайшли понад 137 тис. грн, 87 тис. російських рублів, 760 доларів США, 60 євро, а також службову документацію та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінального провадження. Слідчі дії за кримінальним провадженням продовжуються", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, митнику, який завдав державі збитків на майже 2 млн грн, повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

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