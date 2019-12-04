В Украине задержали двух россиян с ружьями, которые незаконно пересекли границу

"Патрулируя участок в районе населенного пункта Уды, что в Золочевском районе Харьковской области, пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы. Пограничники мужчин сразу задержали. Оказалось, что двое россиян, 1982 и 1985 рождения, чтобы устроить незаконную охоту на территории Украины, решили тайно пересечь границу с РФ в Украину. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему", - говорится в сообщении.

Такой незаконной охоте иностранцев помешали пограничники отдела "Золочев".

Сейчас оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушения гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, в Харьковской области в помещениях таможни обнаружили деньги, товары и документальные доказательства противоправной деятельности.