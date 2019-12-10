У Києві затримали росіянина з трьома пістолетами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У столиці спецпризначенці затримали громадянина Російської Федерації та вилучили у нього три одиниці вогнепальної зброї. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про затримання чоловіка зі зброєю. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Виявилось, що близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські полку особливого призначення № 1 перевірили автомобіль Ford, за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. Також стало відомо, що транспортний засіб знаходився на території України з порушенням митного законодавства.
У салоні автівки правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю у розібраному стані. Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки Glock, які належать йому.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські направили зброю на відповідну експертизу, а також з’ясовують її походження.
За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Затриманому обирають міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, прикордонники Харківського загону затримали двох росіян з рушницею, які незаконно перетнули українсько-російський кордон.