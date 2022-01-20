В Киеве задержали россиянина из санкционного списка СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве полицейские задержали 50-летнего гражданина России, который есть в перечне лиц, в отношении которых Совет безопасности и обороны Украины применил санкции. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.
Детали
Отмечается, что как только полицейским стало известно о месте его пребывания, правоохранители спланировали и провели мероприятия по его задержанию.
“Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения гражданином другой страны преступного влияния, сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Национальная полиция Украины совместно с Государственной миграционной службой Украины принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним
Из Украины выдворили гражданина Азербайджана, который имел связи с криминальным миром, за что попал под санкции.