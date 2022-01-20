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У Києві затримали росіянина із санкційного списку РНБО

У Києві затримали росіянина із санкційного списку РНБО

Київ • УНН

 • 17510 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві поліцейські затримали 50-річного громадянина Росії, який є в переліку осіб, щодо яких Рада безпеки й оборони України застосувала санкції. Про це повідомили у МВС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що як тільки поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи щодо його затримання.

“На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення громадянином іншої країни злочинного впливу, співробітники управління стратегічних розслідувань в Київській області Національна поліція України спільно з Державною міграційною службою України вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

З України видворили громадянина Азербайджану, що мав зв’язки з кримінальним світом, через що потрапив під санкції.

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