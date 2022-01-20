У Києві затримали росіянина із санкційного списку РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві поліцейські затримали 50-річного громадянина Росії, який є в переліку осіб, щодо яких Рада безпеки й оборони України застосувала санкції. Про це повідомили у МВС, передає УНН.
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Зазначається, що як тільки поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи щодо його затримання.
“На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення громадянином іншої країни злочинного впливу, співробітники управління стратегічних розслідувань в Київській області Національна поліція України спільно з Державною міграційною службою України вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України”, — йдеться в повідомленні.
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