В Киеве задержали инспектора ДФС на взятке за оформление авто
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Таможенник потребовал "вознаграждение" за беспрепятственное оформление авто. При получении 450 долларов США взятки главный государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Специализированный" ДФС Украины был задержан военной прокуратурой Дарницкого гарнизона. Об этом сообщает УНН со ссылкой Военную прокуратуру Центрального региона.
Операция проводилась совместно с Теруправлением ГБР, расположенным в городе Киеве и Главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области.
Факт вымогательства и взяточничества был уличен в ходе проведения комплекса негласных следственных действий.
Установлено, что в августе 2019 таможенник потребовал гражданке предоставить ему неправомерную выгоду, чтобы избежать искусственных препятствий при таможенном оформлении ее транспортного средства.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его нечестный "заработок" изъято. Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За эту сделку он может получить от 5 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, одесском таможеннику сообщили о подозрении в 25 тыс. Грн взятки.