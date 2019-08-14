Одеському митнику повідомили про підозру за 25 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем співробітнику Одеської митниці ДФС. Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У рамках кримінального провадження, порушеного за матеріалами ГУВБ ДФС, проведено обшуки на митному посту "Подільськ" Одеської митниці та за місцем мешкання службової особи Одеської митниці ДФС, за результатами яких повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, співробітнику митного поста "Подільськ" Одеської митниці ДФС", - йдется в повідомленні.
За даними правоохоронців, посадовець, зловживаючи службовим становищем при проведені митних формальностей стосовно суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, вимагав та отримав неправомірну вигоду на загальну суму 25 тис. грн за товар, ввезений на територію України з території Молдови поза встановленими митними правилами.
"Заходи з викриття посадовця проводились спільно зі співробітниками прокуратури Одеської області та УСБУ в Одеській області", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарі правоохоронців на одному з пунктів пропуску в Одеській області.