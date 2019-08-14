Одесскому таможеннику сообщили о подозрении в 25 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением сотруднику Одесской таможни ГФС. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В рамках уголовного производства, возбужденного по материалам ГУВБ ГФС, проведены обыски на таможенном посту "Подольск" Одесской таможни и по месту жительства должностного лица Одесской таможни ГФС, по результатам которых сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, сотруднику таможенного поста "Подольск" Одесской таможни ГФС", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, чиновник, злоупотребляя служебным положением при проведении таможенных формальностей в отношении субъекта внешнеэкономической деятельности, требовал и получил неправомерную выгоду на общую сумму 25 тыс. грн за товар, ввезенный на территорию Украины с территории Молдовы вне установленных таможенных правил.
"Мероприятия по разоблачению чиновника проводились совместно с сотрудниками прокуратуры Одесской области и УСБУ в Одесской области", - добавили в прессслужбе.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили на взятке правоохранителей на одном из пунктов пропуска в Одесской области.