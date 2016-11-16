В Киеве задержали двух работников службы охраны, которые украли монеты у редактора
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве правоохранители задержали двух работников Государственной службы охраны, которые украли коллекцию монет из квартиры главного редактора интернет-издания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что в мае текущего года правоохранители получили вызов на пульт централизованного наблюдения о попытке незаконного проникновения в квартиру журналиста. При обследовании его жилья работники обратили внимание на коллекцию монет. Договорившись между собой, правоохранители похитили монеты и в дальнейшем пытались их сбыть.
Вчера, 15 ноября правоохранители задержали указанных правонарушителей во время реализации коллекции за 200 тыс. грн.
Преступникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК. Также решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.