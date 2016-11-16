У Києві затримали двох працівників Держслужби охорони, які вкрали монети у редактора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві правоохоронці затримали двох працівників Державної служби охорони, які вкрали колекцію монет з квартири головного редактора інтернет-видання. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що у травні поточного року правоохоронці отримали виклик на пульт централізованого спостереження про спробу незаконного проникнення до житла журналіста. Під час обстеження його квартири працівники звернули увагу на колекцію монет. Домовившись між собою, правоохоронці викрали монети та у подальшому намагалися їх збути.
Вчора, 15 листопада правоохоронці затримали вказаних правопорушників під час реалізації колекції за 200 тис. грн.
Наразі злочинцям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями) ККУ. Також вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.