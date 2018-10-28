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В Киеве задержали двух иностранцев, которых разыскивал Интерпол

Киев  •  УНН

 • 6672 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Пограничники задержали в Киеве граждан Великобритании и Туркменистана, которые разыскивал Интерпол. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, прибывших из Амстердама в отношении гражданина Великобритании состоялось срабатывания базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере. По данному факту правоохранители немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, также во время оформления пассажиров, прибывших в пункт пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Туркменистана.

Этот гражданин прибыл одним из рейсов на прилет в Украину. Как выяснилось, правонарушителя разыскивали правоохранители США за совершение кражи.

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По данному факту также проинформирован очередного Укрбюро Интерпола в г. Киеве. Его передали сотрудникам Нацполиции.

Кроме того, еще один пропавшего правонарушителя обнаружили сотрудники Госпогранслужбы. На этот раз пограничники обнаружили женщину - нашу соотечественницу, которая направлялась через пункт пропуска "Ужгород" в надежде избежать наказания за совершение кражи.

В то же время в пункте пропуска "Шегини" во время проверки документов путешествующих, инспектор пограничного ведомства обнаружил у одного из пассажиров поддельную польскую ID карточку. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что иностранец является гражданином Турции.

"Все правонарушители привлечены к ответственности", - отметили в МВД.

Напомним, пограничники запретили въезд на территорию Украины главе российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и двум другим представителям за незаконное посещение оккупированной АР Крым.

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