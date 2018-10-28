У Києві затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прикордонники затримали у Києві громадян Великобританії та Туркменістану, яких розшукував Інтерпол. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
“У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, що прибули з Амстердаму, стосовно громадянина Великобританії відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об’єднаних Арабських Еміратів за скоєння шахрайства у фінансовій сфері. По даному факту правоохоронці негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Києві”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МВС, також під час оформлення пасажирів, які прибули в пункт пропуску “Бориспіль”, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали громадянина Туркменістану.
Цей громадянин прибув одним із рейсів на приліт в Україну. Як з’ясувалось, правопорушника розшукували правоохоронці США за вчинення крадіжки.
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По даному факту також поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Особу передано співробітникам Нацполіції.
Крім того, ще одного зниклого правопорушника знайшли співробітники Держприкордонслужби. Цього разу прикордонники виявили жінку — нашу співвітчизницю, яка прямувала через пункт пропуску “Ужгород” сподіваючись уникнути покарання за скоєння крадіжки.
Водночас в пункті пропуску “Шегині” під час перевірки документів подорожуючих, інспектор прикордонного відомства виявив в одного з пасажирів підроблену польську ID картку. У ході подальших заходів було встановлено, що іноземець є громадянином Туреччини.
“Усіх правопорушників притягнуто до відповідальності”, — зазначили у МВС.
Нагадаємо, прикордонники заборонили в’їзд на територію України голові російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рульову та двом іншим представникам через незаконне відвідування окупованої АР Крим.