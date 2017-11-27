В Киеве осудили продление ареста Сущенка в России
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинская сторона осуждает решение Московского городского суда в Российской Федерации, который продолжил украинскому журналисту Роману Сущенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 30 января. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Безосновательное продолжение содержания под стражей Р.Сущенка в РФ на сфальсифицированных обвинениях. Выражаем протест, требуем освобождения", - написала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сущенку позволили телефонный разговор с сыном - Фейгин
Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
Безосновательное продление содержания под стражей Р.Сущенка в РФ на сфальсифицированных обвинениях. Выражаем протест, требуем освобождения- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 ноября 2017