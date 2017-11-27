В Киеве осудили продление ареста Сущенка в России

"Безосновательное продолжение содержания под стражей Р.Сущенка в РФ на сфальсифицированных обвинениях. Выражаем протест, требуем освобождения", - написала она.

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Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Безосновательное продление содержания под стражей Р.Сущенка в РФ на сфальсифицированных обвинениях. Выражаем протест, требуем освобождения