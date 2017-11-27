У Києві засудили продовження арешту Сущенка в Росії

"Безпідставне продовження утримування під вартою Р.Сущенка в РФ на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення," - написала вона.

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Нагадаємо, Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.

Безпідставне продовження утримування під вартою Р.Сущенка в РФ на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення