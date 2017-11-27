У Києві засудили продовження арешту Сущенка в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українська сторона засуджує рішення Московського міського суду в Російській Федерації, який продовжив українському журналісту Роману Сущенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці - до 30 січня. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"Безпідставне продовження утримування під вартою Р.Сущенка в РФ на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення," - написала вона.
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Нагадаємо, Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.
Безпідставне продовження утримування під вартою Р.Сущенка в РФ на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 листопада 2017 р.