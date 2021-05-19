В Киеве запустили бронзовое сердце, посвященное Амосову

КИЕВ. 19 мая. УНН. На фасаде дома на улице Богдана Хмельницкого, 42, где жил выдающийся кардиохирург Николай Амосов, установили 29-ю минискульптурку туристического проекта "Шукай". Это интерактивное бронзовое сердце: если нажать на кнопку рядом, то оно пульсирует 70 раз в минуту, как спокойное сердцебиение человека. Об этом сообщает УНН.