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В Киеве запустили бронзовое сердце, посвященное Амосову

Киев • УНН

 • 35216 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. На фасаде дома на улице Богдана Хмельницкого, 42, где жил выдающийся кардиохирург Николай Амосов, установили 29-ю минискульптурку туристического проекта "Шукай". Это интерактивное бронзовое сердце: если нажать на кнопку рядом, то оно пульсирует 70 раз в минуту, как спокойное сердцебиение человека. Об этом сообщает УНН.

В Киеве запустили бронзовое сердце, посвященное Амосову

Детали

Над скульптуркой работали 5 месяцев. Пришлось дважды переделывать уже готовую миниатюру. Сначала сердцебиение должно было раздаваться со встроенного динамика, но шум улицы Богдана Хмельницкого, вымощенной брусчаткой, заглушал все звуки. Тогда установили вибромоторчик, долго подбирали силу вибрации, чтобы было ощутимо, что сердце пульсирует.

Немало времени занял сбор разрешений и подготовка к установке, ведь скульптурка должна быть постоянно подключена к электричеству.

Чтобы сердце было анатомически правильное, скульптора консультировал кардиохирург Василий Лазоришинец, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.

"На начальном этапе мы почти смоделировали больное сердце. Но мы серьезно относимся к нашему проекту, поэтому пошли к Василию Васильевичу. Он сразу поставил диагноз нашему макету с недостатком. Зато теперь уверены, что сделали скульптурку здорового сердца", - рассказывает Юлия Бевзенко, автор проекта "Шукай".

Посвящена минискульптурка выдающемуся хирургу, инженеру, кибернетику, писателю, общественному деятелю, ученому Николаю Амосову.

Он первым в Украине начал проводить операции на сердце. Собственноручно сконструировал аппарат искусственного кровообращения. В общем разработал более 20 медицинских приборов. В 1965 году совершил настоящий прорыв в мировой медицине - успешно вшил протез сердечного клапана с антитромботическим покрытием. Позже такие протезы начали устанавливать во всем мире.

Меценаты скульптурки-сердца уже второй раз присоединились к проекту "Шукай". Ранее они подарили Киеву миниатюру Вертолет Сикорского.

"Люди, которые создают, изобретают, спасают жизни, должны становиться символами города, символами мира", - рассказали в Институте вертебрологии и реабилитации.

Впервые в проекте "Шукай" появился полноценный дубликат скульптурки - на фасаде Национального института сердечно-сосудистой хирургии, основанного Николаем Амосовым (улицы Амосова, 6).

Дополнение

Всего за три года проекта в столице установили уже 29 скульптурок "Шукай", посвященных символам столицы и выдающимся киевлянам - золотая туфелька Сержа Лифаря, часы Пьера Брульона, вертолет Сикорского по ранним чертежам. У каждой миниатюры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать ее историю. Созданы интерактивные карты и экскурсионные маршруты, чтобы люди легко их находили.

В этом году в планах еще минимум 5-ть новых объектов.

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