У Києві запустили бронзове серце, присвячене Амосову

Деталі

Над скульптуркою працювали 5 місяців. Довелося двічі переробляти вже готову мініатюру. Спершу серцебиття мало лунати з вмонтованого динаміка, але шум вулиці Богдана Хмельницького, вимощеної бруківкою, заглушав усі звуки. Тоді встановили вібромоторчик, довго підбирали силу вібрації, щоб було відчутно, що серце пульсує.

Чимало часу зайняв збір дозволів і підготовка до встановлення, адже скульптурка повинна бути постійно підключена до електрики.

Щоб серце було анатомічно правильне, скульптора консультував кардіохірург Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.

“На початковому етапі ми мало не змоделювали хворе серце. Але ми серйозно ставимося до нашого проєкту, тому пішли до Василя Васильовича. Він одразу поставив діагноз нашому макетові з вадою. Зате тепер певні, що зробили скульптурку здорового серця,” – розповідає Юлія Бевзенко, авторка проєкту “Шукай”.

Присвячена мініскульптурка видатному хірургу, інженеру, кібернетику, письменнику, громадському діячу, науковцю Миколі Амосову.

Він першим в Україні почав проводити операції на серці. Власноручно сконструював апарат штучного кровообігу. Загалом розробив більше 20 медичних приладів. У 1965 році здійснив справжній прорив у світовій медицині – успішно вшив протез серцевого клапана з антитромботичним покриттям. Пізніше такі протези почали встановлювати в усьому світі.

Меценати скульптурки-серця вже вдруге долучилися до проекту “Шукай”. Раніше вони подарували Києву мініатюру Гелікоптер Сікорського.

“Люди, які створюють, винаходять, рятують життя, повинні ставати символами міста, символами світу,” – розповіли в Інституті вертебрології і реабілітації.

Уперше в проєкті “Шукай” є повноцінний дублікат скульптурки – на фасаді Національного інституту серцево-судинної хірургії, заснованого Миколою Амосовим (вулиці Амосова, 6).

Доповнення

Загалом за три роки проєкту у столиці встановили вже 29 скульптурок “Шукай”, присвячених символам столиці і видатним киянам – золота туфелька Сержа Лифаря, годинник П’єра Брульона, гелікоптер Сікорського за ранніми кресленнями. Біля кожної мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися її історію. Створені інтерактивні карти та екскурсійні маршрути, аби люди легко їх знаходили.

Цього року в планах ще мінімум 5-ть нових об’єктів.