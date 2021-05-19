У Києві запустили бронзове серце, присвячене Амосову

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 22665 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 74286 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 158126 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 192123 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 172458 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 165927 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114012 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88939 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 223170 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89796 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 47967 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 60651 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 69743 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 86516 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 26364 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 190657 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 223173 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 313496 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 477107 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 460068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 488 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 26960 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44578 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49196 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48997 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

У Києві запустили бронзове серце, присвячене Амосову

Київ • УНН

 • 35216 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. На фасаді будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 42, де жив видатний кардіохірург Микола Амосов, встановили 29-ту мініскульптурку туристичного проєкту “Шукай”. Це інтерактивне бронзове серце: якщо натиснути на кнопку поряд, то воно пульсує 70 разів на хвилину, як спокійне серцебиття людини. Про це повідомляє УНН.

У Києві запустили бронзове серце, присвячене Амосову

Деталі

Над скульптуркою працювали 5 місяців. Довелося двічі переробляти вже готову мініатюру. Спершу серцебиття мало лунати з вмонтованого динаміка, але шум вулиці Богдана Хмельницького, вимощеної бруківкою, заглушав усі звуки. Тоді встановили вібромоторчик, довго підбирали силу вібрації, щоб було відчутно, що серце пульсує.

Чимало часу зайняв збір дозволів і підготовка до встановлення, адже скульптурка повинна бути постійно підключена до електрики.

Щоб серце було анатомічно правильне, скульптора консультував кардіохірург Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.

“На початковому етапі ми мало не змоделювали хворе серце. Але ми серйозно ставимося до нашого проєкту, тому пішли до Василя Васильовича. Він одразу поставив діагноз нашому макетові з вадою. Зате тепер певні, що зробили скульптурку здорового серця,” – розповідає Юлія Бевзенко, авторка проєкту “Шукай”.

Присвячена мініскульптурка видатному хірургу, інженеру, кібернетику, письменнику, громадському діячу, науковцю Миколі Амосову.

Він першим в Україні почав проводити операції на серці. Власноручно сконструював апарат штучного кровообігу. Загалом розробив більше 20 медичних приладів. У 1965 році здійснив справжній прорив у світовій медицині – успішно вшив протез серцевого клапана з антитромботичним покриттям. Пізніше такі протези почали встановлювати в усьому світі.

Меценати скульптурки-серця вже вдруге долучилися до проекту “Шукай”. Раніше вони подарували Києву мініатюру Гелікоптер Сікорського.

“Люди, які створюють, винаходять, рятують життя, повинні ставати символами міста, символами світу,” – розповіли в Інституті вертебрології і реабілітації.

Уперше в проєкті “Шукай” є повноцінний дублікат скульптурки – на фасаді Національного інституту серцево-судинної хірургії, заснованого Миколою Амосовим (вулиці Амосова, 6).

Доповнення

Загалом за три роки проєкту у столиці встановили вже 29 скульптурок “Шукай”, присвячених символам столиці і видатним киянам – золота туфелька Сержа Лифаря, годинник П’єра Брульона, гелікоптер Сікорського за ранніми кресленнями. Біля кожної мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися її історію. Створені інтерактивні карти та екскурсійні маршрути, аби люди легко їх знаходили.

Цього року в планах ще мінімум 5-ть нових об’єктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94