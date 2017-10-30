Двух крымских депутатов осудят за госизмену заочно в Киеве

Сообщается, что в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марта 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также незаконного вхождения полуострова в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время в районных судах города Киева уже находятся на рассмотрении три обвинительных акта относительно депутатов Севастопольского городского совета Автономной Республики Крым.

Как писал УНН, 27 октября сотрудники ГУСБУ в АР Крым начали специальное досудебное расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета.