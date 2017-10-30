Двух крымских депутатов осудят за госизмену заочно в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35334 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152952 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115032 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115696 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112076 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103972 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106970 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103482 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152714 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Двух крымских депутатов осудят за госизмену заочно в Киеве

Двух крымских депутатов осудят за госизмену заочно в Киеве

Киев  •  УНН

 • 9127 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлено в суд в Киеве обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета Автономной Республики Крым, которые обвиняются в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.

Сообщается, что в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марта 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также незаконного вхождения полуострова в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время в районных судах города Киева уже находятся на рассмотрении три обвинительных акта относительно депутатов Севастопольского городского совета Автономной Республики Крым.

Как писал УНН, 27 октября сотрудники ГУСБУ в АР Крым начали специальное досудебное расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета.

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