У Києві заочно судитимуть за держзраду двох кримських депутатів

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду в Києві обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради Автономної Республіки Крим, які обвинувачуються у державні зраді. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.

Повідомляється, що у ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутати Севастопольської міської ради надали допомогу та сприяли окупації Криму.

Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення так званого "загальнокримського референдуму", результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також незаконного входження півострову до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

У прокуратурі зазначили, що наразі в районних судах міста Києва вже перебувають на розгляді три обвинувальних акти стосовно депутатів Севастопольської міської ради Автономної Республіки Крим.

Як писав УНН, 27 жовтня співробітники ГУСБУ в АР Крим розпочали спеціальне досудове розслідування стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради.

Українські Національні Новини

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