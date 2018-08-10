В Киеве "заминировали" станцию ​​метро "Шулявская"

"Станция "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.



Напомним, 6 августа черниговские правоохранители возбудили уголовное дело из-за сообщения о ненастоящем минировании. Злоумышленники сообщили в полицию, что в течение дня будет заминирован Новозаводской районный суд в г. Чернигове. Взрывотехники обследовали здание и опасных предметов не обнаружили.



Как сообщал УНН, в июле полиция проверяла информацию о заминировании трех станций метрополитена в Харькове. На проверку сообщений на место происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Всего эксперты осмотрели 4625 кв. метров помещений и прилегающей территории, а также эвакуировали 291 гражданина.



