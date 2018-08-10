У Києві "замінували" станцію метро "Шулявська"

"Станцію "Шулявська" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 6 серпня чернігівські правоохоронці відкрили кримінальну справу через повідомлення про несправжнє мінування. Зловмисники повідомили поліцію, що протягом дня буде заміновано Новозаводський районний суд в м. Чернігові. Вибухотехніки обстежили будівлю і небезпечних предметів не виявили.



Як повідомляв УНН, в липні поліція перевіряла інформацію про замінування трьох станцій метрополітену у Харкові. На перевірку повідомлень на місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Усього експерти оглянули 4625 кв. метрів приміщень та прилеглої території, а також евакуювали 291 громадянина.



