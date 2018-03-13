В Киеве потушили горящий склад на Туполева
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Спасательные бригады ликвидировали пожар в складском помещении на ул. Академика Туполева, говорится в сообщении на странице Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, передает УНН.
"В 18:15 пожарным удалось локализовать пожар, а в 19:05 - ликвидировать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасателям пришлось рискуя жизнью выносить из помещения 10 баллонов с газом фреоном и проводить работу по их охлаждению.
На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 70 человек личного состава.
К счастью, травмированных и погибших нет, говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта в 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в складских помещениях на ул. Академика Туполева.