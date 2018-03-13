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В Киеве потушили горящий склад на Туполева

В Киеве потушили горящий склад на Туполева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Спасательные бригады ликвидировали пожар в складском помещении на ул. Академика Туполева, говорится в сообщении на странице Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, передает УНН.

"В 18:15 пожарным удалось локализовать пожар, а в 19:05 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям пришлось рискуя жизнью выносить из помещения 10 баллонов с газом фреоном и проводить работу по их охлаждению.

На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 70 человек личного состава.

К счастью, травмированных и погибших нет, говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта в 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в складских помещениях на ул. Академика Туполева.

Украинские Национальные Новости

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