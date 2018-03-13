У Києві загасили палаючий склад на Туполєва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Рятувальні бригади ліквідували пожежу в складському приміщенні на вул. Академіка Туполєва, йдеться в повідомленні на сторінці Головного управління ДСНС України у м.Києві, передає УНН.
“О 18:15 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, а о 19:05-ліквідувати”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальникам довелось ризикуючи життям виносити з приміщення 10 балонів з газом фреоном та проводити роботу по їх охолодженню.
На місці події працювало 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 70 чоловік особового складу.
На щастя, травмованих та загиблих немає, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 березня о 16:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у складських приміщеннях на вул. Академіка Туполєва.