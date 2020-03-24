В Киеве зафиксированы три новых случая COVID-19 - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В украинской столице зарегистрировано еще три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-центр КГГА.
“В столице зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом. Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросло в столице до 31 человека”, — написал мэр Кличко у себя в Facebook.
“Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины“ еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, — отметил мэр. — Все трое киевлян заболевших — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один-51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ”.
Он также отметил, что “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта Минздрав сообщал о 97 случаях заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.