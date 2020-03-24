В Киеве зафиксированы три новых случая COVID-19 - Кличко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84310 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100202 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102385 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109676 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98374 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104453 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106418 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131380 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве зафиксированы три новых случая COVID-19 - Кличко

В Киеве зафиксированы три новых случая COVID-19 - Кличко

Киев  •  УНН

 • 15162 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В украинской столице зарегистрировано еще три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-центр КГГА.

“В столице зарегистрированы три новых случая заболевания коронавирусом. Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросло в столице до 31 человека”, — написал мэр Кличко у себя в Facebook.

“Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины“ еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, — отметил мэр. — Все трое киевлян заболевших — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один-51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ”.

Он также отметил, что “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта Минздрав сообщал о 97 случаях заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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