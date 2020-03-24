У Києві зафіксовано три нових випадки COVID-19 - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В українській столиці зареєстровано ще три нових випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на пресцентр КМДА.
“У столиці зареєстровані три нових випадки захворювання на коронавірус. Кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 31 особи", - написав мер Кличко у себе у Facebook.
“Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи „Київський міський лабораторний центр МОЗ України“ ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, — зазначив мер. — Всі троє киян, що захворіли — чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один- 51-річний киянин, що повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ”.
Він також зазначив, що “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня МОЗ повідомляло про 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.