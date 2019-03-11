В Киеве зафиксировано 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала избирательной кампании в столице правоохранители зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Столичные правоохранители зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего с начала избирательной кампании киевские полицейские составили 48 административных материалов и расследуют 27 уголовных производств”, — говорится в сообщении.
Так, по информации правоохранителей, наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях, связанных с избирательным процессом — 10 были составлены на территории Подольского района столицы. В Днепровском районе города зафиксировано 9 фактов, в Голосеевском — 6, в Оболонском — 5, в Соломенском — 4, в Шевченковском, Печерском, Деснянском и Дарницком — по 3 таких происшествия, а в Святошинском районе — 2.
“Все сообщения, что поступают на линию 102, тщательно проверяются. Большинство из них были рассмотрены в соответствии с Законом Украины „Об обращении граждан“. Впрочем, уже составлено 48 админматериалов и зарегистрировано 27 уголовных производств по нарушениям правил предвыборной агитации. Все полицейские Киева четко проинструктированы и прежде всего работают над предупреждением таких нарушений, а в случае их совершения — немедленно реагируют и прекращают их”, — сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Также в полиции отметили, что для обеспечения общественного порядка и безопасности во время предвыборной кампании и в день выборов на должном уровне, столичные правоохранители проходят соответствующий курс тренингов и отрабатывают типичные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках.
Полицейские напомнили, что за нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность, и призывают граждан сообщать по телефону 102 о вероятных нарушениях избирательного процесса.
Как сообщал УНН, в течение трехдневных выходных, с 8 по 10 марта, в полицию поступило 103 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.