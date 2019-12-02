В Киеве за выходные произошло более 190 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве за выходные произошло более 190 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 30 ноября по 1 декабря произошло 177 ДТП без пострадавших и 15 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс- службе.
Напомним, в Киеве в районе Бессарабской площади и площади Льва Толстого пьяный водитель на евробляхе Mazda устроил двойную ДТП и пытался сбежать с места происшествия.
Как сообщалось ранее, в Ясиноватском районе Донецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого 5 человек обратились за медицинской помощью.