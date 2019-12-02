У Києві за вихідні сталося понад 190 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві за вихідні сталося понад 190 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 30 листопада по 1 грудня сталося 177 ДТП без потерпілих та 15 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві в районі Бесарабської площі та площі Льва Толстого п’яний водій на евроблясі Mazda влаштував подвійну ДТП та намагався втекти з місця події.
Як повідомлялося раніше, у Ясинуватському районі Донецької області сталася ДТП за участю рейсового автобуса, внаслідок якої 5 осіб звернулись за медичною допомогою.