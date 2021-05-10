В Киеве за минувшие сутки более 100 новых случаев на коронавируса - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 101 новый случай коронавируса, умерло 8 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
По данным главы столицы, за минувшие сутки зафиксирован 101 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 199 077). Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 40 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 2 девочки 10 месяцев и 13 лет и 4 мальчика от 6 до 12 лет. От болезни умерло 8 человек (всего 4826).
Отмечается, что госпитализировали 14 больных. Также с с подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализированы 98 человек. Преодолели коронавирус 46 человек (всего 128 157).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (41), Святошинском (14) и в Дарницком (12).
Дополнение
По последним данным, в Украине зафиксировано уже 2 122 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост за сутки, 9 мая, - 2800, что меньше, чем днем ранее.