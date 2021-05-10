У Києві за минулу добу ще понад 100 нових випадків на коронавірус - Кличко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Минулої доби в Києві виявили 101 новий випадок коронавірусу, померло 8 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За даними голови столиці, минулої доби зафіксовано 101 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 199 077). Серед захворілих 55 жінок віком від 18 до 95 років, 40 чоловіків віком від 19 до 83 років, 2 дівчинки 10 місяців та 13 років та 4 хлопчики від 6 до 12 років. Від хвороби померло 8 людей (загалом 4826).

Зазначається, що госпіталізували 14 хворих. Також з з підозрою на COVID-19 та пневмоніями госпіталізовано 98 людей. Подолали коронавірус 46 людей (загалом 128 157).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом’янському (41), Святошинському (14) та в Дарницькому (12).

Доповнення

За останніми даними, в Україні зафіксовано вже 2,122 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Приріст за добу, 9 травня, — 2,8 тисяч, що менше, ніж днем раніше.

Українські Національні Новини

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