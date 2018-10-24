В Киеве через час вступит в силу запрет на ночную торговлю алкоголем

Как отметили в КГГА, речь идет о вине, пиве, алкогольных и слабоалкогольных напитках. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

Согласно решению, Департамент городского благоустройства КГГА будет контролировать выполнение решения владельцами МАФов и торговых сетей. Всех нарушителей ждут административные взыскания.

Напомним, 27 сентября на пленарном заседании Киевского городского совета, депутаты приняли решение, которое предусматривает ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00 в МАФах и магазинах.

Отметим, что в сентябре 2016 года столичные депутаты уже принимали решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в столице.

А в октябре 2017 года, Киевский апелляционный административный суд отказал Киевсовету в апелляционной жалобе на постановление Окружного админсуда Киева о признании разрешения на продажу алкоголя противоправным и отмене данного решения.