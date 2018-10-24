У Києві за годину вступить в силу заборона на нічну торгівлю алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні у столиці набуло чинності рішення про обмеження продажу алкоголю вночі. Відтак, з 23.00 до 10.00 магазини та МАФи повинні обмежити реалізацію спиртного, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Як відзначили у КМДА, йдеться про вино, пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої. Правило не поширюється на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.
Згідно з рішенням, Департамент міського благоустрою КМДА буде контролювати виконання рішення власниками МАФів та торговельних мереж. На всіх порушників чекають адміністративні стягнення.
Нагадаємо, 27 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради, депутати прийняли рішення, яке передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00 у МАФах та магазинах.
Зазначимо, що у вересні 2016 року столичні депутати вже приймали рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в столиці.
А у жовтні 2017 року, Київський апеляційний адміністративний суд відмовив Київраді в апеляційній скарзі на постанову Окружного адмінсуду Києва про визнання дозволу на продаж алкоголю протиправним і скасування даного рішення.