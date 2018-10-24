У Києві за годину вступить в силу заборона на нічну торгівлю алкоголем

ukru
Ексклюзив
15:27 • 46041 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 84072 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 129675 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 109899 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 102795 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111523 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 133490 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74679 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83034 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 171074 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
86 %
751 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 70767 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 118040 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 99766 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 77666 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 75798 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 129683 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 133494 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 171080 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 512564 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 592236 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 19053 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 20359 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 29288 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 56242 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59970 перегляди
Актуальне
У Києві за годину вступить в силу заборона на нічну торгівлю алкоголем

У Києві за годину вступить в силу заборона на нічну торгівлю алкоголем

Київ • УНН

 • 8180 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні у столиці набуло чинності рішення про обмеження продажу алкоголю вночі. Відтак, з 23.00 до 10.00 магазини та МАФи повинні обмежити реалізацію спиртного, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Як відзначили у КМДА, йдеться про вино, пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої. Правило не поширюється на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.

Згідно з рішенням, Департамент міського благоустрою КМДА буде контролювати виконання рішення власниками МАФів та торговельних мереж. На всіх порушників чекають адміністративні стягнення.

Нагадаємо, 27 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради, депутати прийняли рішення, яке передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00 у МАФах та магазинах.

Зазначимо, що у вересні 2016 року столичні депутати вже приймали рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в столиці.

А у жовтні 2017 року, Київський апеляційний адміністративний суд відмовив Київраді в апеляційній скарзі на постанову Окружного адмінсуду Києва про визнання дозволу на продаж алкоголю протиправним і скасування даного рішення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28