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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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В Киеве за сутки обнаружили 108 случаев COVID-19, всего зарегистрировано уже более 8600

В Киеве за сутки обнаружили 108 случаев COVID-19, всего зарегистрировано уже более 8600

Киев  •  УНН

 • 11705 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Киеве за последние сутки обнаружили 108 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в столице зафиксировано 8662 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.) в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. В настоящее время в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Отмечается, что среди тех, кто заболели:

▪️ 53 женщины (в возрасте от 19 до 92 лет);
▪️ 46 мужчин (в возрасте 19 до 80 лет);
▪️ 6 девочек (от 9 до 13 лет);
▪️ 3 мальчика (от 1 до 15 лет).

"Заболели в том числе и четверо медработников. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавляет он.

Сообщается, что выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

Так, больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 21, в Днепровском - 18, в Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

Напомним, в Украине утро 4 августа зафиксировано уже 74 219 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1061.

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