У Києві за добу виявили 108 випадків COVID-19, загалом зареєстровано вже понад 8600
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Києві за останню добу виявили 108 нових випадків коронавірусу, всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 8662 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу - ред.) у Києві збiльшилась за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні у столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав він.
Зазначається, що серед тих, хто захворіли:
▪️ 53 жінки (віком від 19 до 92 років);
▪️ 46 чоловiків (віком 19 до 80 років);
▪️ 6 дівчаток (від 9 до 13 років);
▪️ 3 хлопчики (від 1 до 15 років).
"Захворіли, зокрема, і четверо медпрацівників. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - додає він.
Повідомляється, що одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканці Києва.
Так, найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 21, у Дніпровському – 18, у Печерському та Святошинському районі - по 13 випадків.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 серпня зафіксовано вже 74219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1061.