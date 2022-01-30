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В Киеве за сутки от коронавируса умерло 19 человек

В Киеве за сутки от коронавируса умерло 19 человек

Киев • УНН

 • 17622 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки 1058 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“1058 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 19 человек умерли. Всего за период пандемии, в Киеве 8500 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 364 604”, — сообщил Кличко.

Детали

Заболели за прошедшие сутки: 510 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 291 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет. А также 124 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 133 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 9 женщин от 44 до 88 лет и 10 мужчин от 39 до 80 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом и 121 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели за прошедшие сутки 259 человек. Всего коронавирус преодолели 335 578 жителей столицы.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 229, в Дарницком — 193 и в Подольском районе — 171 случай”, — отметил Виталий Кличко.

Напомним

Всего в Украине зафиксировано 4 042 469 млн больных коронавирусом. За прошедшие сутки, 29 января, обнаружили 24 508 новый случай заражения.

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