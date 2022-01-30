У Києві за добу від коронавірусу померло 19 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 1058 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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“1058 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 19 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8500 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 364 604”, — повідомив Кличко.
Деталі
Захворіли минулої доби: 510 жінок віком від 18 до 96 років та 291 чоловік віком від 18 до 90 років. А також 124 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 133 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 9 жінок від 44 до 88 років і 10 чоловіків від 39 до 80 років.
До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус та 121 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 259 людей. Загалом коронавірус подолали 335 578 мешканців столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 229, у Дарницькому — 193 та в Подільському районі — 171 випадок”, — зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо
Загалом в Україні зафіксовано 4 042 469 млн хворих на коронавірус. Протягом минулої доби, 29 січня, виявили 24 508 новий випадок зараження.