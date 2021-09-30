В Киеве за сутки от COVID-19 умерло восемь человек, заболело более 560
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 563 больных коронавирусом. Восемь человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
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“563 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Восемь человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5393 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 234 463”, — говорится в сообщении.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 319 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 183 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 28 девочек в возрасте от 5 месяцев до 17 лет и 33 мальчика в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом, а также 181 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 308 человек. В общем преодолели вирус 221 075 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 84, Деснянском — 75, Днепровском — 69 случаев.
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