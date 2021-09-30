У Києві за добу від COVID-19 померло восьмеро людей, захворіло понад 560

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“563 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу у столиці. Восьмеро людей померли. Усього за період пандемії в Києві 5393 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 234 463”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 319 жінок віком від 18 до 91 року, 183 чоловіки віком від 18 до 88 років, 28 дівчаток віком від 5 місяців до 17 років і 33 хлопчики віком від 4 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 52 хворих на коронавірус, а також 181 особу із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 308 людей. Загалом подолало вірус 221 075 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 84, Деснянському — 75, Дніпровському — 69 випадків.

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