В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 11 человек, заболело более 790
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 792 больных коронавирусом, 11 человек умерли. Об этом сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 424 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 267 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 50 девочек в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик в возрасте от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом, а также 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 211 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Днепровском (138), Деснянском (115) и в Дарницком (113).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5474 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 237 337. Преодолели вирус 221 870 жителей столицы.
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