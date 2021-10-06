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У Києві за добу від COVID-19 померло 11 людей, захворіло понад 790

Київ • УНН

 • 15050 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 792 хворих на коронавірус, 11 людей померли. Про це повідомив у Facebook мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 424 жінки віком від 18 до 95 років, 267 чоловіків віком від 18 до 85 років, 50 дівчаток віком від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик віком від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 76 хворих на коронавірус, а також 235 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 211 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (138), Деснянському (115) та в Дарницькому (113).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5474 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 237 337. Подолали вірус 221 870 мешканців столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий антирекорд осені: в Україні вже 2,48 млн випадків COVID-19, за добу - 12 662

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